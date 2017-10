Centro bloccato, tensioni in consiglio regionale tra manifestanti e forze dell'ordine / FOTO

Questa mattina una decina di residenti delle case popolari di Sant'Ermete a Pisa hanno organizzato una manifestazione - non autorizzata - di fronte alla sede del Consiglio regionale della Toscana in concomitanza con la terza commissione regionale, che si occupa di politiche abitative, e che oggi dovrebbe affrontare una discussione sullo stato della struttura.

Ai manifestanti sarebbe stato riferito che potevano entrare in Palazzo Panciatichi per questo hanno cercato di oltrepassare il cordone della polizia presente all'ingresso dell'edificio. Da qui è nato un diverbio tra forze dell'ordine e manifestanti. "Ci hanno preso a manganellate", ha detto una signora. Un uomo invece ha mostrato un labbro leggermente tumefatto. I manifestanti denunciano le scarse condizioni igieniche e i disagi che ogni giorno sono costretti a vivere nelle case popolari. Sono poi stati ricevuti in commissione regionale.

Una delle manifestanti è stata fermata dalle forze dell'ordine dopo essere entrata in consiglio regionale, risulterebbe già segnalata. La protesta è ancora in corso. Appena la donna è stata portata via con l'autovettura della polizia, gli altri contestatari hanno seguito la vettura in Via Cavour. I poliziotti in tenuta antisommossa li ha allontanati dalla Via e dall'ingresso di Palazzo Panciatichi. Il traffico è stato fermato. Due manifestanti sono stati ammanettati e portati via.