Avances sfociano in aggressione, arrestato giovane alla stazione di Rufina

Sarebbero potute sfociare in un tentativo di violenza sessuale le avances insistenti di un giovane nigeriano nei confronti di una ragazza brasiliana. Fortunatamente l'intervento dei carabinieri di Figline Valdarno ha evitato la tragedia. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'evento ha avuto luogo nella stazione ferroviaria di Rufina dove il ragazzo ha prima "dichiarato il suo amore" - in inglese - non trovando però risposta positiva da parte della giovane ha iniziato a molestarla. La ragazza impaurita cercava di spostarsi, ma alla fine l'uomo ha cercato di bloccarla fisicamente con così tanta violenza da strapparle alcune pagine del libro che stava leggendo.

Allora il capotreno ha chiamato il 112. All'arrivo dei carabinieri il nigeriano si è agitato ancora di più rifiutandosi di mostrare i documenti e cercando di aggredire nuovamente la giovane brasiliana. In più cercando di fuggire ha spinto più volte i militari.

Dopo averlo bloccato e ammanettato è stato portato in caserma. Oltre all'acccusa di resistenza a pubblico ufficiale la giovane, che vive a Rufina con il marito e la sorella, ha sporto denuncia per violenza privata, temendo per un possibile nuovo atto di violenza.

Il mattino dopo all'aggressore è stato accordato un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con divieto di comunicare e obbligo di mantenere una distanza di almeno 100 metri dalla stessa.