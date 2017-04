Molestata sul Campanile di Giotto, interviene la polizia

Una turista americana di 27 anni è stata palpeggiata sulle scale del Campanile di Giotto nel pomeriggio di sabato 8 aprile.

Il servizio di sicurezza del monumento ha chiamato la polizia di stato, dopo la richiesta d'aiuto dell'americana, che intervenuta ha raccolto la deposizione della giovane la quale ha affermato che un ragazzo, appertenente ad un'altra comitiva, l'ha molestata sessualmente con palpeggiamenti.

La polizia è riuscita ad indivuare il ragazzo, 21 anni, e a bloccarlo. Dopo il riconoscimento la ragazza ha deciso di non denunciarlo formalmente. Per la polizia rimane agli atti un intervento per "segnalata molestia".