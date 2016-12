Moda, addio alla storica direttrice di Vogue Franca Sozzani

È morta a Milano, a 66 anni, Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia dal 1988. Lo rendono noto la Fondazione Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino, di cui la Sozzani era presidente. Franca Sozzani si è spenta dopo una lunga malattia. Parole di cordoglio arrivano dal sindaco di Firenze Dario Nardella: “Apprendo con dolore della scomparsa di Franca Sozzani, giornalista ed editrice, storica direttrice di Vogue Italia”. “Ho conosciuto personalmente Franca Sozzani – ricorda il sindaco – in occasione del ritorno a Firenze, nel 2015, della Vogue Fashion’s Night Out, manifestazione di respiro internazionale di cui Sozzani era promotrice ed ispiratrice e che trovò nella nostra città un terreno fertile dove coniugare moda, stile e solidarietà”.

“Sozzani – continua Nardella – è stata un’icona di stile e professionalità senza pari, modello per tanti giovani che vogliono affacciarsi nel mondo della moda e antesignana delle nuove tendenze, donna colta, appassionata di arte e design, e promotrice di tante iniziative umanitarie. Alla famiglia, al figlio Francesco, regista, che ha proprio dedicato alla storia della madre l’ultimo film, le condoglianza del Comune di Firenze”.