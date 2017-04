Moda, razzia nel laboratorio della griffe "Valentino"

Lo scorso fine settimana la polizia stradale di Firenze ha recuperato il carico di scarpe firmate "Valentino" che erano state razziate da un laboratorio di Levane (AR). La refurtiva, dal valore di oltre 320.000 euro, è stata recuperata dentro un Ducato bianco, abbandonato dai ladri vicino al casello dell’A/1 di Impruneta.

Il furgone era stato utilizzato come ariete per sfondare la porta del magazzino e impossessarsi della merce. La spaccata aveva però fatto scattare l'allarme alla centrale operativa della polizia. Da lì sono state diramate le note di ricerca. Gli agenti, che avevano concentrato le ricerche sul tratto fiorentino dell’A/1, hanno notato il Ducato fermo con le quattro frecce accese. All'interno le scarpe griffate. La refurtiva è stata riconsegnata stamane al proprietario. Continuano le ricerche per risalire ai responsabili.