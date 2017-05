Miss Italia 2017, via al casting regionale / FOTO

Il concorso di bellezza per eccellenza, dopo aver incoronato Miss Italia 2016 la toscana Rachele Risaliti, riparte sabato prossimo, 20 maggio, dalla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese, nel pistoiese, con il via alle prime selezioni per Miss Italia 2017.

Nell'occasione verrà effettuato il primo casting regionale delle ragazze al momento iscritte alla nuova edizione del Concorso di Miss Italia 2017. Una commissione selezionerà tra tutte le nuove candidate già iscritte al concorso, il primo gruppo di ragazze che potrà accedere alle varie selezioni sparse in tutta la nostra regione e dove il primo obbiettivo da raggiungere sarà la conquista di un posto per la semifinale regionale.

In questo appuntamento verranno poi selezionate le 28 concorrenti che parteciperanno, oltre che alle varie finali regionali di fascia, anche alla finale regionale di Miss Toscana 2017, programmata per martedì 22 Agosto nella splendida cornice di piazza Garibaldi a Casciana Terme (Pisa) e trampolino di lancio per il concorso nazionale. Tutte le info per le iscrizioni sono sul sito ufficiale di Miss Italia www.missitalia.it.