Sesto Fiorentino, minaccia la madre e i carabinieri con un coltello

Nel pomeriggio di sabato 2 settembre i carabinieri di Sesto Fiorentino sono intervenuti in via largo 9 Novembre a seguito di una segnalazione per un'accesa lite in famiglia.

Un 23enne con un coltello da cucina ha minacciato prima la madre perchè non voleva dargli dei soldi e poi ha minacciato anche i militari.

Il giovane di Sesto Fiorentino ha minacciato e offeso i carabinieri sia nella sua abitazione che dentro casa. I militari dopo molti tentativi sono riusciti a far posare l'arma al 23enne, in evidente stato confusionale e già noto alle forze dell'ordine, per poi arrestarlo con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale.