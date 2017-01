Firenze, minaccia una donna con un coltello e poi ferisce due agenti

Nella tarda serata di sabato 14 gennaio la polizia è intervenuta in via Toscanini per soccorrere una donna minacciata con un coltello da un condomino.

L'uomo all'arrivo delle volanti si era barricato in casa, dove abitano anche la moglie e tre figli piccoli, sempre armato di coltello.

Dopo alcune trattative per far uscire il soggetto, un 30enne di nazionalità nigeriana regolarmente in Italia, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che sono entrati nell'appartamento con gli agenti.

Dopo una colluttazione un poliziotto è rimasto ferito alle sopracciglia. Dopo un'ulteriore colluttazione l'uomo è riuscito a colpire un secondo agente ferendolo all'orecchio.

L'uomo allora si chiude in una stanza con moglie e figli e solo alle 7 della mattina di domenica 15 gennaio agenti e vigili del fuoco riescono a convincerlo ad uscire. E' accusato di tentato omicidio.

Il sindaco Nardella tramite il suo profilo Twitter esprime la sua vicinanza all'agente ferito.

