Finti mimi rubano le monete dal Porcellino

Riprese mentre portano via le monete destinate all'Opera della Provvidenza Madonnina del Grappa. E' quanto ha mandato in onda ieri il programma mediaset Quinta Colonna filmando alcune cittadine di etnia rom e alcuni finti mimi che si appropriano delle monete lasciate cadere dai turisti al Porcellino.



La statua in bronzo infatti è avvolta dalla scaramanzia. Si dice infatti che porti molta fortuna prima toccarle il muso (che infatti è la parte più splendente dell’animale), poi il rituale prevede che si metta nella bocca del cinghiale una moneta, se questa cade nella grata dove l’acqua defluisce si avrà tanta fortuna, in caso contrario "no".



Quello dei furti al Porcellino non è una vicenda nuova in città. Di recente era già successo ma anche andando un pochino indietro nel tempo ci sono stati numerosi episodi. Più volte le forze dell'ordine sono intervenute per evitare questo tipo di razzia.



IL VIDEO INTEGRALE