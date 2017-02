Dramma a Castello: militare dell'Arma si spara nella Caserma Marescialli

Dramma nella notte all'interno della nuova Caserma Marescialli. Un allievo maresciallo si è infatti sparato un colpo alla testa usando la pistola in dotazione all'interno della nuova struttura di Castello. Sul posto sono subito accorsi i soccorsi sanitari che l'hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Careggi per le cure del caso. Qui è stato operato ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Il gesto è da ricondurre a motivi sentimentali del 22enne.