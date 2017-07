Mika in città per girare il nuovo programma / FOTO

Mika veste i panni del tassista e lo fa a Firenze. Il cantante non ha cambiato mestiere, sta girando una puntata della sua trasmissione 'Stasera CasaMika' che andrà in onda su Rai2 in autunno.

Il viaggio di Mika in Italia, quindi, ieri ha toccato la nostra città per le riprese in esterna della nuova stagione che prenderà il via martedì 24 ottobre in prima serata.

Mika ha conosciuto fiorentini e turisti scoprendo le loro storie e portandoli a destinazione. "Firenze è una città affascinante - ha affermato - I suoi cittadini sono eleganti e sembrano molto riservati ma, quando si aprono, sanno essere empatici e generosi. Mi sono divertito tantissimo e ho approfittato per guardare dal finestrino le meraviglie della città".