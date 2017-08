Protesta dei migranti: "Il cibo non è di nostro gradimento"

Nel primo pomeriggio è scoppiata una protesta all'interno di un centro per migranti in località Scopeti. Alcuni operatori avevano segnalato al 112 che due ospiti stavano inscenando una protesta, urlando dalle finestre. Motivo della protesta perché, a dire loro, il cibo non era di loro gradimento. Subito dopo otto migranti, nigeriani e camerunesi, si sono riversati in strada e hanno continuato ad urlare in segno di protesta, denudandosi in parte accanto al centro cittadino. Sul posto i militari di Scandicci hanno riportato la calma e tranquillizzato i soggetti interessati.