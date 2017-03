Migranti, Nardella: "Sì ai mini Cie in Toscana"

I nuovi Cie proposti dal ministro dell'Interno Marco Minniti "vanno fatti anche in Toscana". Mentre il governatore Enrico Rossi non manca occasione per dar battaglia contro l'idea di nuovi centri di identificazione ed espulsione, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, sposa l'idea del ministro "alle sue condizioni, pero': diversi e più piccoli", sottolinea a Lady Radio. "Perchè - spiega- è inutile prendere un immigrato per poi portarlo nei centri di rimpatrio in Sicilia. Lo porti in un centro più piccolo e fai questo lavoro". (Agenzia Dire)