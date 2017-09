Tutte le migliori cantine toscane in una guida

E' in edicola e in libreria la nuova edizione della "Guida ai sapori e ai piaceri della Toscana" 2018 di Repubblica. Segnalati 737 ristoranti, 275 botteghe del gusto, 186 produttori di vino, ma anche 79 esclusive dimore di charme in cui alloggiare.

E' stata presentata oggi a Firenze nella sede della Regione la guida di quest'anno. Erano presenti il direttore delle guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, l'assessore toscano all'Agricoltura Marco Remaschi, il caporedattore di Repubblica Firenze Sandro Bertuccelli, e la vicesindaca di Firenze Cristina Giachi.

Obiettivo della guida è raccontare l'eccellenza toscana partendo dal cibo e dalla ristorazione, spaziando attraverso l'arte, la natura, l'artigianato, fino alle acque termali, oltre a proporre itinerari alla scoperta della regione, come quelli cicloturistici.

Novità della presentazione della "Guida 2018" è stata la premiazione per la prima volta del miglior salame, cioccolato e bistecca della regione e della pasticceria con il format più innovativo. Per Repubblica la bistecca più buona è quella cucinata dal ristorante Buca Lapi di Via del Trebbio a Firenze, il cioccolato più prelibato è quello di Roberto Catinari (celebre maestro fiorentino del cioccolato) e il salame migliore viene prodotto dalla macelleria Marini sulle colline di Agliana. Il premio per la pasticceria più innovativa è anadato alla catena fiorentinadi bar Cartabianca Cafè.

"La Toscana è una regione che non smette mai di stupire. Tanta storia, tante bellezze, tanta abilità confezionata e sviluppata nel tempo sul tema dell'accoglienza - ha sottolineato Cerasa -. Abbiamo messo su carta gli Itinerari Liberty che toccano Firenze, Livorno, Lucca, Prato, Pistoia, Montecatini, e Castiglioncello. E abbiamo spalancato le porte delle terme, raccontando le migliori da San Casciano a Chianciano, da Saturnia a Monsummano".