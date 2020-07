Mick Jagger si trasferisce in Toscana: "E' innamorato, forse rimane"

Quando una rockstar sceglie la regione più rock. L'amore di Mick Jagger per la Toscana non è un mistero ma ora l'indiscrezione si trasforma in realtà: il cantante dei Rolling Stones avrebbe scelto la Toscana come luogo non solo per le vacanze, ma anche per lavorare.

Nei giorni scorsi Mick Jagger è stato avvistato nel livornese e sembra si sia innamorato di Castagneto Carducci e di Bolgheri (e dei suoi vini). Ha pubblicato alcuni scatti anche su Instagram. Così avrebbe deciso di rimanerci per un po'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mick Jagger è ospite del conte Manfredi della Gherardesca (conosciuto al suo matrimonio quando si sposò con la figlia del manager degli Stones, come scrive la rivista Rolling Stones) e festeggerà in Toscana il prossimo 26 luglio il suo settantasettesimo compleanno.



"Mick è innamorato di questa regione e di Castagneto Carducci in particolare", ha detto al Corriere un amico che vuole restare anonimo. "E, dopo le polemiche con il presidente Trump (che gli Stones hanno diffidato di usare la loro musica), ha deciso di cambiare aria", ha aggiunto. E chissà che Jagger non faccia un pensiero a trasferirsi.