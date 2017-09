Mick Jagger a sorpresa alla Galleria dell'Accademia

Visita in gran segreto per Mick Jagger alla Galleria dell'Accademia di Firenze. A fare da guida al leader dei Rolling Stones è stata la direttrice dell'Accademia Cecilie Hollberg, come ha spiegato lei stessa all'Ansa, che riporta la notizia.

Jagger, in camicia, jeans e scarpe da ginnastica, è arrivato a sera, nell'orario di chiusura, e ha poi visitato le sale deserte accompagnato dalla direttrice.

La visita è durata circa un'ora, durante la quale il leader degli Stones ha ammirato e fotografato diverse opere. "In particolare – scrive l'Ansa riportando le parole della direttrice - ha apprezzato, oltre al David e ai Prigioni, l'affresco di Giotto, il cassone Adimari dello Scheggia, che voluto osservare in tutti i dettagli, e la gipsoteca del Bartolini". Jagger ha poi postato su Instagram la foto che vedete sopra.

Stasera i Rolling Stones saranno in concerto a Lucca di fronte a 60mila spettatori, per l'unica data italiana del loro tour.