Allerta pioggia: fiumi sotto osservazione  

Allerta gialla, da domani pomeriggio fino a sabato mattina, per rischio idrogeologico idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che comprende sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta scatterà alle 14 di venerdì 24 febbraio e si concluderà, 18 ore dopo, alle 8 di sabato.

METEO in Toscana - Domani già in nottata piogge generalmente di debole intensità a partire dalla costa centro-settentrionale in graduale estensione al resto della regione in mattinata. Dal pomeriggio e soprattutto in serata, le piogge potranno assumere il carattere di rovescio o temporale interessando in maniera più probabile le zone centrali della regione.



Cumulati medi e massimi previsti per domani: zone centrali (costiere e interne) medi fino a 40 mm con massimi fino a 50-70 mm in particolare presso la costa; zone di nord-ovest medi fino a 10-15 mm con massimi fino a 40 mm circa sui rilievi; zone meridionali medi fino a 20-25 mm circa con massimi fino a 40-60 in occasione dei temporali