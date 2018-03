Maltempo: prosegue fino a lunedì l'allerta gialla per pioggia

Prosegue fino a domani l'allerta gialla per la pioggia e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto "reticolo minore" che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).



Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L'allerta, attualmente in corso, si concluderà alle 12 di domani, lunedí 19 marzo.

Previsione fino alle 24 di domani: perturbazione in transito sulla Toscana con piogge e rovesci sparsi e temporanei rinforzi dei venti; miglioramento a partire dal pomeriggio di domani.



PIOGGIA: domani, lunedì, ancora piogge e rovesci ma a carattere più sparso, nottetempo e al primo mattino possibili su tutto il territorio, successivamente più probabili sulle zone centro-meridionali e orientali. Si prevedono cumulati medi attorno a 10 mm/24h sulle zone centro-meridionali e orientali, inferiori a 10 mm/24h altrove; massimi puntuali fino a 20 mm/24h, con intensità oraria fino a 10 mm/h. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso oltre i 500-600 metri in Appennino.



VENTO: nelle prime ore di lunedì possibili raffiche fino a 60-70 km/h anche sui rimanenti settori appenninici, fino a 50-60 km/h sui rilievi collinari centro settentrionali e anche su alcune pianure allo sbocco delle vallate appenniniche. Generale attenuazione delle raffiche a partire dalla mattinata di lunedì.



NEVE: domani, lunedì, ulteriore abbassamento della quota della neve con nevicate nottetempo e nella prima mattinata fino a 500-600 metri in Appennino (o localmente a quota più basse), in graduale attenuazione e cessazione dal pomeriggio; si prevedono accumuli al suolo fino a localmente 10 cm a quote di collina, fino a 15-20 cm a quote di montagna sui settori appenninici settentrionali.



Per informazioni sui fenomeni previsti: http://www.regione.toscana.it/allertameteo - http://www.cfr.toscana.it. Per informazioni sui rischi e su come comportarsi: http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico.