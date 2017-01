Freddo, da giovedì possibilità di neve a bassa quota

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze informa che a partire dalla giornata di giovedì 12 gennaio sono previste sul territorio precipitazioni che potranno assumere anche carattere nevoso a quote basse e collinari, con maggiori probabilità ed intensità nel tardo pomeriggio di venerdì 13.

“Nelle prossime ore – avverte Angelo Bassi, consigliere delegato della Metrocittà alla Protezione civile - saranno rilasciati ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione delle previsioni meteo. Nel ricordare l'obbligo di dotazioni invernali a bordo delle autovetture, raccomandiamo massima attenzione e cautela alla guida. Confidiamo nella collaborazione della cittadinanza”.



Nel corso delle ultime notti, operatori della viabilità della Città Metropolitana sono stati al lavoro con mezzi spargisale per trattamenti preventivi invernali sulle strade di competenza. La Sala Operativa è in costante contatto con il Consorzio Lamma - Centro Funzionale della Regione Toscana per la valutazione dell'evoluzione meteo dei prossimi giorni.