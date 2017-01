Traffico e freddo: allerta ghiaccio sulle strade

Allerta ghiaccio, a partire da stasera, a Firenze. Il centro funzionale regionale ha emesso, per la zona che riguarda anche la nostra città, il bollettino di valutazione delle criticità con cui stabilisce, dalle 20 di oggi, martedì 3 gennaio, fino alle 10 di domani codice giallo per il rischio ghiaccio.



Il Comune rinnova i consigli soprattutto per i cittadini che sono alla guida: spostarsi in auto solo se dotati di pneumatici invernali o catene informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità; controllare la temperatura esterna attraverso gli strumenti del veicolo e, in caso di strada umida e temperatura inferiore 3/4°C, procedere con molta prudenza. Infine è necessario ridurre, specie se si è anziani, le attività all'aperto che comportano il rischio di cadute e l'esposizione prolungata al freddo.