Maltempo, scatta l'allerta per forti temporali

Maltempo in arrivo. Scatta alle 12 di oggi, giovedì 7 settembre, l'allerta gialla per rischio di temporali forti. Lo segnala il bollettino meteo del Centro funzionale regionale, per l'area che comprende anche il Comune di Firenze.

L'allerta si concluderà dopo 12 ore, alla mezzanotte di stasera (codice giallo per rischio idraulico anche per il cosiddetto 'reticolo minore', i corsi d'acqua secondari Ema, Mugnone e Terzolle). Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni, con pioggia e temporali previsti nel week end, soprattutto nella giornata di domenica.