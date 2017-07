Meteo: allerta gialla per rischio temporali

Allerta gialla per rischio di forti temporali. Scatterà alla mezzanotte di questa sera, tra lunedì 24 e martedì 25 luglio, e si concluderà dopo 24 ore. Interessati all'allerta anche i corsi d'acqua secondari Ema, Mugnone e Terzolle.

Lo segnala il centro regionale nel nuovo bollettino meteo che riguarda le aree di Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Nel frattempo continua in tutta la Toscana (e in tutta Italia) una situazione di grave siccità.