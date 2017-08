Meteo, ancora un codice rosso per il caldo: nel weekend forti temporali

Domani nuovo codice rosso per il caldo. Il quarto consecutivo su Firenze. Ad annunciarlo il nuovo bollettino della protezione civile del Comune sulla base delle previsioni biometeo del Cibic, il Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia dell'Università di Firenze. Secondo il Cibic le massime percepite al sole potrebbero arrivare a 39 gradi, quelle all'ombra 36.

ARRIVA LA PIOGGIA

Nel weekend una perturbazione arriverà però a dare una smorzata al caldo torrido. Da venerdì il transito di una perturbazione porterà precipitazioni, anche temporalesche, su gran parte del territorio regionale e temperature in sensibile calo, anche di 8-10 gradi. Sabato variabile con possibilità di locali rovesci, più probabili sulle zone di nord-ovest. Domenica variabile, a tratti perturbato, con piogge sparse. Il Consorzio Lamma precisa come da lunedì 4 a venerdì 8 sembrano prevalere condizioni di variabilità ma con probabilità di pioggia medio-bassa. Piogge più probabili a cavallo del fine settimana del 9-10 settembre a causa del temporaneo abbassamento del flusso perturbato atlantico. Le temperature, inizialmente sotto la media, si riporteranno nei valori tipici di Settembre a partire dal giorno 6. Nella seconda parte del mese di settembre sono previste piogge intorno ai valori medi del periodo.



"Nei prossimi giorni - spiega Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio Lamma (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile, partecipato dalla Regione Toscana e dal CNR) - vedremo finalmente 'rompersi' l'alta pressione che ha caratterizzato estate 2017 ed avremo un cambiamento abbastanza evidente del tempo, con l'apertura della 'porta dell'Atlantico', che consente il passaggio di perturbazioni capaci di dar luogo a precipitazioni più diffuse su buona parte della penisola italiana".



"Va però precisato - continua Gozzini - che la pioggia in arrivo rappresenterà un sollievo ma non sarà sufficiente per risolvere il problema della siccità, infatti per colmare la mancanza di acqua che si è cumulata negli ultimi 9 mesi servirebbero precipitazioni ancora più abbondanti e ripetute".