Maltempo, prosegue l'allerta per vento forte

Prosegue l'allerta vento forte a Firenze e si aggiunge, da questo pomeriggio, quella per la pioggia. Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che comprende sia il comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo terminerà alle 17 di domani, martedì 7 marzo. Questa mattina le raffiche di vento hanno raggiunto una velocità di 39 km/h.

Scatterà invece alle 16 di oggi e si concluderà, dopo 8 ore, alla mezzanotte di martedì l'allerta gialla per la pioggia ed il conseguente rischio idrogeologico idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari: Ema, Mugnone e Terzolle.