Un mese dall'aggressione mortale a Niccolò, fiaccolata in ricordo / FOTO

E' passato un mese da quando Niccolò Ciatti è stato aggredito nella discoteca St. Trop di Lloret de Mar, a causa delle percosse ricevute il 22enne di Scandicci morì il 13 agosto in Catalogna. Ieri a mezzanotte in punto piazza della resistenza a Scandicci, luogo di ritrovo per i giovani scandiccesi, si è fatto improvvisamente muta.

Gli amici di Niccolò hanno voluto ricordarlo srotolando uno striscione nella piazza, i ragazzi hanno poi intonato dei cori da stadio (Niccolò era infatti un tifoso della fiorentina) "Nicco vive con noi. Ovunque tu sarai un coro sentirari, e Nicco vive con noi". Le circa 300 persone arrivate in piazza, soprattutto coetanei del 22enne, hanno applaudito in modo composto. Erano presenti anche il padre Luigi, la sorella Sara, la mamma Cinzia e la fidanzata Ilaria. Sono state accese delle candele sempre per omaggiare Niccolò. Il manifesto resterà affisso su un palazzo che si affaccia sulla piazza.

Il padre ha poi abbracciato gli amici di Niccolò con i quali si è fermato a parlare. "Non ho visto il video - ha spiegato Luigi Ciatti - ma un esperto di arti marziali mi ha riferito che il calcio sferrato a Niccolò è una mossa mortale. Chi lo ha colpito sapeva quello che faceva. So che il ceceno in carcere ha chiesto la scarcerazione, se dovesse succedere sarebbe gravissimo".