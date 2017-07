Mercato di San Lorenzo: lite tra ambulanti

Ieri sera lite in Via dell'Ariento tra due ambulanti del mercato di San Lorenzo. I due sarebbero venuti alle mani, uno raggiunto da un colpo al volto, l'altro da un pugno al naso, dopo che una coppia di turisti aveva acquistato delle borse in pelle alla bancarella. Infatti, subito dopo l'acquisto, i turisti sono tornati indietro lamentandosi perchè, guardandola meglio, la merce era costata troppo per la qualità venduta. Il trambusto ha richiamato gli altri commercianti. Da qui la cosa è degenerata fino a sfociare in una lite tra i due bengalesi.