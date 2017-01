Mercato di San Lorenzo: atto vandalico contro un negozio 

La notte scorsa ignoti hanno compiuto un atto vandalico contro un negozio di abbigliamento in pelle in Via Sant'Antonino. Dopo aver praticato un foro nella vetrata vi hanno gettato attraverso un liquido infiammabile. E gli hanno dato fuoco. Le fiamme hanno avvolto anche parte della saracinesca. Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere di zona per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.