Ciompi, il futuro del mercato passa da Largo Annigoni

E' una questione di prospettive. Quelle, a volte, mercatocentriche dei comitati, che da anni chiedono a gran voce un futuro certo per il mercato di piazza dei Ciompi. E quelle volutamente più ampie del sindaco Nardella e della sua giunta, che invece che parlare di mercato, preferisce focalizzare l'attenzione su un futuro distretto dell'antiquariato. Sono queste due visioni quelle che si sono scontrate ieri sera al circolo del Pd di piazza dei Ciompi, in un confronto tra il sindaco e gli abitanti dell'area di S. Ambrogio, moderato da Ugo Caffaz. Un incontro assolutamente partecipato, la saletta del circolo faticava a contenere tutti i presenti, ma dalle aspettative alquanto basse.

“In ottobre avevamo organizzato un evento col sindaco, per chiedere come mai fosse cambiata l'idea di sistemazione del mercato antiquario – conferma Giuliano Leoni del Comitato Perchè – rispetto a quanto avvenuto nella consultazione del 24 maggio, ma non abbiamo mai ricevuto risposta.” Quel giorno, oltre il 75% dei presenti aveva espresso la volontà di riavere il mercato nella sua originale posizione nella piazza. Sono tante le anime che popolano l'incontro della serata, non c'è soltanto la questione Ciompi, per quanto questa sia la più dibattuta. Il professor Capestro ha il compito di illustrare quello che è il progetto futuro, un progetto di più ampia portata che favorisca la nascita del già citato ditretto antiquario, in un area della città che comprende le Murate, piazza dei Ciompi, piazza Ghiberti con Largo Annigoni e la facoltà di architettura, che dovrebbe risplendere a nuova luce (al momento la zona è buia, la sera) grazie alla realizzazione di un nuovo ingresso monumentale. Il progetto prevede anche la realizzazione di un percorso pedonale che colleghi al meglio gli spazi dell'ex carcere delle Murate col resto dell'area.

Da qui l'idea della giunta di tenere il mercato antiquario nella zona di Largo Annigoni per dare un futuro diverso a piazza dei Ciompi. Ipotesi che a qualcuno è piaciuta e ad altri molto meno. Tra gli interventi si segnala quello della consigliera di opposizione Miriam Amato che ha accusato la giunta di aver usufruito di un finanziamento regionale sull'area che era vincolato al mercato delle pulci e quella di aver ulteriormente ridotto le case popolari presenti in via de' Pepi. Alla prima dichiarazione ha risposto lo stesso Nardella sostenendo come il finanziamento – nelle parole del sindaco – di natura ibrida, quindi comunale e regionale – fosse in realtà pensato per una vocazione mercatale, mentre l'assessore al Welfare Sara Funaro ha replicato dicendo che “7 alloggi non possono essere inseriti nel patrimonio ERP” ma che altri 17 saranno pronti per l'estate.

Cultura, vivibilità, identità legata anche al commercio. Questa la ricetta a cui il sindaco vuol trovare una sintesi, definita però incompatibile con un ritorno del mercato nella sua posizione originale. Confermata invece la volonta di lasciare la sede dell'Indire nei suoi storici locali di palazzo Gerini, una soluzione – questa – che molti comitati hanno apprezzato. L'idea è quindi quella di svuotare la piazza, resta da capire come riempirla. E questa è la grande paura di buona parte dei cittadini accorsi ieri sera, fiorentini che temono un nuovo largo Annigoni, un progetto per il recupero di spazi di socialità che si è poi rivelato un flop. Il sindaco Nardella ha poi annunciato l'investimento di 1 milione di euro sul mercato di S. Ambrogio (“che vada ad affiancare quello degli antiquari, così da averne uno chiuso ed uno aperto”) e di un secondo, di eguale valore, per i sottoservizi, che saranno “buoni per tutte le destinazioni dell'area”. Quale? L'ultima parola non è ancora stata scritta, ma il futuro del mercato pare sempre più lontano dalla sua sede originale.