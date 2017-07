Il mercato dei Ciompi per sempre in largo Annigoni: "E' un colpo di mano"

"Il Comune nella variazione di bilancio di lunedì ha inserito uno stanziamento diper realizzare entro la fine dell''anno le strutture fisse del. Un vero e proprio colpo di mano estivo" per un progetto per inserire in bilancio "i fondi per le strutture mercatali sancendo di fatto, d''imperio, il". E' la denuncia dei consiglieri comunali(Sinistra italiana) e(liste civiche).

I banchi del mercato erano stati trasferiti in via temporanea: "In Consiglio abbiamo provato in ogni modo a rinviare al 2018 per cancellare l'investimento di 600mila euro a favore di altri interventi che riteniamo prioritari quali la riqualificazione di piazza Indipendenza o di altre zone del centro cittadino - aggiungono Grassi e Scaletti - e abbiamo anche proposto di spostare il finanziamento da piazza Annigoni a piazza dei Ciompi: varie le nostre proposte ma da parte della maggioranza abbiamo ricevuto solo una serie di voti contrari. Continueremo a seguire la vicenda e riteniamo che si sia segnata una delle pagine più brutte dell amministrazione fiorentina che ha cancellato un mercato storico dopo promesse, smentite e giravolte".

Scaletti nei mesi scorsi aveva denunciato anche come "il Comune di Firenze dal 2010 ad oggi aveva ottenuto più di un milione di euro da parte della Regione Toscana per la riqualificazione di piazza dei Ciompi e del suo mercato. Prima 245 mila euro, poi 181 mila e infine 678 mila su tre diverse linee progettuali. Nessuna di queste tre tranches risulta riscossa dal Comune di Firenze".