Mense scolastiche, il cibo resta nel piatto: qualità bassa o bimbi viziati?

Questa volta ce l'ha fatta ad entrare nella scuola elementare di Santa Maria a Coverciano. Il consigliere regionale Marco Stella (Forza Italia) vi si è recato ieri, giovedì 30 marzo, con apposito permesso, dopo che nei giorni scorsi si era presentato senza avviso ed era stato gentilmente 'accompagnato alla porta' dal preside.

Stella ha visitato la mensa scolastica all'ora di pranzo, denunciando “scarti elevati. A fine pasto il riso alla zucca è stato scartato dal 60% dei bambini, il polpettone con verdure e il contorno di spinaci non sono stati quasi toccati dal 90% dei bambini. In un giorno sono stati gettati via oltre mille euro di cibo. Senza contare che i ragazzi tornano in classe affamati”.

Il consigliere ha invocato controlli dell'Asl sul gradimento dei pasti, rinnovando la richiesta al Comune di Firenze di cambiare il menu, “sostituendo i piatti che non vengono mangiati con pietanze ugualmente sane ma che incontrano il favore dei ragazzi”.

“Ci dispiace per lo scarto rilevato, ma si trattava di una prova con un menù scelto dai genitori stessi, con riso ai porri e polpettone di spinaci con contorno di puree. Il menù previsto dall'amministrazione, come constatato alla scuola Villani, è stato consumato regolarmente con scarti abituali”, la risposta della vice sindaco Cristina Giachi, che parla di “polemica inutile. Gli ispettori Asl vengono già e sui piatti da cambiare siamo sempre stati disponibili”.

La polemica va avanti da tempo. E' nato anche un gruppo Facebook di genitori ('Un menu da cambiare'), che chiede di tornare la vecchio menu e pensa a flash mob di protesta sotto Palazzo Vecchio. Non tutti i genitori però concordano. C'è chi scrive che “i bimbi sono viziati”, altri parlano di strumentalizzazioni sulla pelle dei più piccoli. Dunque la domanda è: cibo di bassa qualità o bimbi viziati?