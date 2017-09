Mense scolastiche, nuovi menu: via la zuppa di cipolle, sì a lasagne e pasta al ragù

Eliminate le zuppe di cipolle e di cavolo, la cecina, lo sformato e il polpettone con spinaci. Introdotti invece il roastbeef con salsa verde, i tortellini in brodo, la pasta con funghi e quella al ragù di mare. La tanto contestata quinoa arriverà nei piatti dei bambini solo una volta al mese, nel passato di verdure. Sono queste alcune novità dei menu per le mense scolastiche nell'anno scolastico 2017-'18, resi noti ieri da Palazzo Vecchio tramite il portale web dell'educazione del Comune.

Le modifiche arrivano dopo le proteste dell'anno passato da parte di genitori che lamentavano piatti poco appetibili per i bimbi. Il nuovo menù “tiene conto delle segnalazioni ricevute, proponendo piatti nuovi in sostituzione di quelli oggetto di critiche e risultati non graditi ai bambini”, si legge nel documento pubblicato on line.

La vice sindaca Cristina Giachi rivendica comunque la composizione di un menu “sano ed equilibrato”, dopo il recente via libera ad un'altra novità, quella di potersi portare il panino da casa (scelta valida per tutto l'anno scolastico e non reversibile).

Tra le novità anche crocchette di legumi, pasta al pesto di spinaci, purè di cavolfiore, vellutata di patate. Introdotte poi “alternative giornaliere”, che saranno proposte a seconda del successo riscontrato di volta in volta, come farro o riso con zucchine, pesce al forno, seppie in inzimino, frittata.

Il pane bianco sarà distribuito una volta alla settimana. I menu prevedono ogni giorno del mese pietanze diverse, con la possibilità di scegliere anche diete 'variabili' senza glutine, senza latticini, senza pomodoro, senza uovo o 'latto-ovo vegetariano'.

Previsti un menu invernale ed uno estivo, ogni giorno del mese i bambini riceveranno piatti diversi, con il menu stilato su 4 settimane. E' prevista la distribuzione di acqua del rubinetto (qui il menu invernale completo e qui tutte le info sul servizio mensa).