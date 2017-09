Mense scolastiche, via libera al 'panino da casa'

Sta per ripartire la scuola e, dopo le proteste dell'anno passato per i nuovi menu, l'amministrazione comunale sdogana il 'panino da casa'.

“I bambini potranno portarsi il panino o ciò che la famiglia prepara per loro, ma chi rinuncia al servizio mensa non potrà tornare indietro, fino alla fine delle lezioni in giugno”, avverte Cristina Giachi, vicesindaca e assessore all'istruzione, durante un sopralluogo in alcune scuole fiorentine ieri assieme al sindaco Dario Nardella.

Lo scorso anno contro i nuovi menu, che introducevano più verdure (ad esempio zuppa di cavolo o di cipolla, passato di fagioli, polpettone di spinaci) e riducevano la carne, diverse mamme avevano protestato, fino a costituire il gruppo Facebook 'Un menu da cambiare'. Una protesta che aveva portato ad una raccolta di oltre 1.000 firme per chiedere modifiche che tenessero in maggior conto i gusti dei bimbi.

I genitori quest'anno potranno chiedere di rinunciare alla mensa per i figli compilando appositi moduli da consegnare ai presidi. “Nonostante le proteste le richieste per ora sono poche”, fa sapere Giachi, sottolineando comunque che “anche ai bimbi che rinunciano alla mensa forniremo apparecchiatura, acqua e bicchiere, anche se non è richiesto dalla legge, e li faremo mangiare insieme agli altri”.

La scuola inizia venerdì 15 settembre, il servizio mensa ripartirà il lunedì successivo, il 18: per chi si avvale della mensa il costo del pranzo varierà, a seconda dell'Isee, dagli 0 ai 4,90 euro. Il nuovo menu, al vaglio dell'Asl e delle autorità competenti, non è ancora noto. Ci saranno modifiche, ma l'amministrazione difende la propria linea.

“Il menu è stato rivisto, tenendo conto delle critiche, ma questo non significa che torniamo indietro sulla scelta di dare il miglior menu possibile, sano ed equilibrato - conclude Giachi -. Difendiamo le nostre scelte, il menu lo stanno mettendo a punto gli esperti, non noi politici. E' anche questione di abitudine, i bimbi devono abituarsi ai menu offerti, che sono buoni e di qualità”.