Mense scolastiche, solo 13 bimbi si portano il panino da casa

Ad oggi sono solo 13 i bambini iscritti alle scuole fiorentine che rinunciano, per scelta dei genitori, al servizio della mensa scolastica e si portano il panino o il pranzo già preparato da casa. 13 su un totale di oltre 23mila pasti forniti ogni giorno tra asili, elementari e medie. Il dato è stato riferito ieri dalla vice sindaco con delega all'istruzione Cristina Giachi, come spiega oggi Repubblica.

Lo scorso anno alcuni genitori avevano fortemente protestato contro l'introduzione di nuovi menu, sempre difesi dall'amministrazione come “sani ed equilibrati”. Da quest'anno è possibile – non per decisione del Comune ma in seguito a direttive ministeriali di livello nazionale – portarsi il panino da casa: pochissime famiglie hanno però scelto questa opzione e per il momento il dato segna una rivincita della linea tenuta dall'amministrazione.

I bambini che hanno rinunciato al servizio mensa, in tutto il comune fiorentino, sono 10 alle scuole elementari, due alle media e uno all'asilo. E' ancora possibile rinunciare al servizio mensa, compilando appositi moduli forniti dalla scuola. Da sapere però che si tratta di una scelta valida per tutto l'anno: chi rinuncia alla mensa non può tornare indietro.

