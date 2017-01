Meningite: vademecum del Ministero della Salute, AIFA e ISS

Diffuso un vademecum sulla meningite dal Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco e Istituto Superiore di Sanità. La meningite può essere causata da batteri come il meningococco (di vari ceppi, come il tipo B e il tipo C, molto aggressivo, di recente e alta visibilità nelle cronache a causa della sua concentrazione in Toscana e della sua letalità, oppure altri tipi come A, Y, W135), lo pneumococco (l’agente della polmonite invasiva), l’emofilo influenzale, ma anche il bacillo della tubercolosi, così come stafilococchi, streptococchi e batteri coliformi (batteri comuni, ma con aggressività variabile, spesso secondo le condizioni di salute della persona colpita), che però non danno origine alla malattia nella sua forma invasiva.

Nel 2016 sono stati segnalati 178 casi di meningite da meningococco, con un’incidenza in lieve aumento rispetto al triennio 2012-14, ma in diminuzione rispetto al 2015. Ciò è dovuto alla presenza nella nostra regione di una trasmissione più elevata che nel resto d’Italia, dove la situazione è costante, soprattutto per quanto riguarda l’infezione da meningococco di tipo C negli adulti già notata nel corso del 2014. Il numero totale dei casi di meningite, dovuti, quindi, anche agli altri germi indicati, è passato da 1479 nel 2014, a 1815 nel 2015 e a 1376 nel 2016, quindi con una discreta diminuzione rispetto al biennio passato.



E’ anche da dire che la letalità della meningite è di circa il 10% nei casi dovuti a pneumococco (98 deceduti su 940 pazienti nel 2016) e di circa il 12% nei casi da meningococco (21 su 178 pazienti), che aumenta al 23% nel caso in cui il ceppo di meningococco sia il C (13 su 51 pazienti).Quest'ultimo, il più letale, ha causato 36 decessi negli ultimi 4 anni.



Il ministero chiarisce come non vi sia una situazione epidemica, in quanto i numeri della malattia sono in linea con quelli degli altri anni. Ribadendo anche l'importanza della vaccinazione. Per dare un’idea comparativa il ministero precisa come nel quadriennio 2013 – 2016 siano stati 629 i decessi per meningite contro le 3419 persone che solo nel 2015 hanno perso la vita per incidenti stradali.