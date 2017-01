Meningite, vaccino gratis anche per chi non risiede a Firenze

Vaccinazione gratuita contro la Meningite C anche per chi ha la residenza fuori da Firenze, ma nel capoluogo vive o lavora. E' la richiesta fatta dal consiglio comunale con una mozione approvata ieri.

La mozione, approvata con i voti del Pd, invita il sindaco Dario Nardella ad attivarsi presso l’Asl Firenze Centro e la Regione Toscana affinché la campagna per la vaccinazione gratuita contro la meningite C sia estesa anche ai cittadini che lavorano nell’area fiorentina, pur residenti in altre zone della Toscana.

“I dati ci dicono che questo sforzo collettivo è fondamentale per sconfiggere questa terribile malattia - commenta Nicola Armentano, Pd, primo firmatario –. Il vaccino è l’unica strada da percorrere”.