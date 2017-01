Meningite, un altro caso all'Impruneta: colpito 55enne

Un 55enne di Impruneta è ricoverato all'ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri (Bagno a Ripoli), dal pomeriggio di ieri. E' stato colpito da Meningite B.

L'Ausl Toscana centro ha confermatao che si tratta di infezione da meningococco B: l'uomo è in condizioni stabili. E' il terzo caso di meningite in Toscana nelle ultime 24 ore, dopo i casi della 20enne di Prato (meningite C) e di Livorno (meningite B). Già partite le procedure di profilassi.