Meningite, morto a Firenze bimbo di 22 mesi

E' morto nella tarda serata di ieri, colpito dalla Meningite C, un bambino di 22 mesi. Il piccolo si è spento all'ospedale pediatrico fiorentino Meyer.

Il bimbo era stato trasferito al Meyer dal personale sanitario di Lucca. Qui il piccolo, portato dai familiari, era stato ricoverato con febbre alta, per poi essere trasferito al pediatrico di Firenze, visti la gravità della situazione e il sospetto che si trattasse di Meningite: era arrivato al Meyer verso le 21 di ieri sera, in condizioni apparse subito molto gravi. E' morto poche ore dopo.

Con la morte di questo bambino sono 7 i decessi in Toscana nel 2016 causati dalla Meningite C (nel 2015 erano stati 6). Quest'anno è morta anche una persona per Meningite B e un'altra per meningite pneumococcica.

In tutto, i casi di persone colpite da Meningite in Toscana negli ultimi due anni sono state 60, 29 quest'anno e 31 nel 2015. Le procedure di profilassi per i familiari del piccolo sono state subito avviate. Il bambino non era vaccinato.