Meningite, 28enne ricoverata nell'Empolese

Una ragazza di 28 anni è ricoverata in terapia intensiva da ieri sera per meningite B all'ospedale San Giuseppe di Empoli. E' il secondo caso di meningite B del 2017 nel territorio che comprende Firenze, Prato e Pistoia.

La ragazza è originaria di Castelfiorentino e la diagnosi, meningite di tipo B, è stata confermata dal laboratorio di immunologia dell'azienda ospedaliera universitaria del Meyer di Firenze.

La 28enne ieri ha accusato mal di testa e febbre alta ed è stata portata al pronto soccorso di Empoli, dove le è stata riscontrata la meningite B. Le sue condizioni sono stabili.

La giovane era vaccinata contro la meningite C, ma non contro il meningococco di tipo B. L'Ausl Toscana Centro ha attivato le procedure per la profilassi, che coinvolgerà circa 25 persone frequentate dalla donna negli ultimi giorni.

Negli ultimi due anni (2015 - 2016) le persone colpite da meningococco B sono state 11, mentre sono stati 60 i casi dovuti al tipo C.