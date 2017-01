Menarini, la Procura dispone il sequestro di oltre 1 miliardo di euro

La procura di Firenze ha ordinato il sequestro preventivo di 1,2 miliardi di euro tra conti correnti e titoli finanziari, nei confronti dei proprietari del gruppo farmaceutico Menarini, la presidente Lucia Aleotti e il fratello Giovanni Alberto Aleotti.

Il sequestro arriva quattro mesi dopo la dura condanna arrivata in primo grado, lo scorso 9 settembre, nei confronti dei fratelli Aleotti: in quell'occasione il tribunale di Firenze ha condannato la presidente Lucia a 10 anni e 6 mesi di reclusione (7 anni e 6 mesi per frode fiscale e 3 anni per corruzione) e il fratello Giovanni a 7 anni per frode fiscale.