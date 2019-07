Menarini: sportivi premiati alla settima edizione del premio "Fair Play" / FOTO

Ieri sera si è tenuta la consegna dei premio per il ‘Fair Play’ nella stupenda cornice del piazzale Michelangelo. E’ il settimo anno che l’evento, ormai giunto alla 23esima edizione, viene sponsorizzato dal gruppo farmaceutico Menarini.

"Nei valori del fair play, per una competizione corretta, noi crediamo molto ed è anche per questo che siamo sponsor da diversi anni" ha detto Lucia Aleotti. E poi, a chi le ha chiesto di essere stata nominata consigliere speciale dal sindaco Nardella, ha risposto: “Sono orgogliosa di questa nomina, farò di tutto per occuparmi dell’incarico assegnatomi (sulla produzione al femminile, ndr)”.

Tra i premiati anche Zico (all’anagrafe Arthur Atnes Coimbra, che oggi ha 66 anni), calciatore brasiliano soprannominato il ‘Pelè Bianco’; in passato ha giocato nell’Udinese e ha detto di tornare sempre molto volentieri in Italia. Poi il pallavolista Andrea Giani, il cestista Georgi Glushkov e la campionessa di biathlon Dorothea Wierer. E anche Gianni De Magistris pallanuotista della Rari Nantes che è un mito per la città di Firenze. Ospite fisso il giocatore di basket Carlton Myers che già qualche anno fa si è aggiudicato il premio.