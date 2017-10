Mel Gibson a Firenze

Il regista e attore Mel Gibson ha visitato nei giorni scorsi Palazzo Medici Riccardi insieme a un gruppo di suoi collaboratori. Gibson si è intrattenuto nel Palazzo, accompagnato da rappresentanti della Direzione Cultura della Città Metropolitana di Firenze, per approfondire alcuni aspetti della storia dell'edificio mediceo.

Altre volte Gibson è stato in Italia, dove ha realizzato il film 'The Passion'. Chissà che questa visita fiorentina non preluda a un nuovo progetto cinematografico.