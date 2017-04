Aborto: vita dura per i medici obiettori, anche la Toscana li blocca

Il Consiglio regionale ha approvato con 22 sì, 9 no e un astenuto, una mozione che chiede alla giunta di impegnarsi ae di indire, nei casi di un'alta incidenza di medici obiettori,. L'atto è stato presentato dal consigliere di, ma ha raccolto le adesioni anche delle esponenti del Pd Monia Monni, Alessandra Nardini, Valentina Vadi e Fiammetta Caporossi, oltre che di Serena Spinelli di Art. 1 - Mdp e della pentastellata, Irene Galletti.Ad avviso di Paolo Sarti, la 194 è "una legge che ha dato i suoi risultati e che lo Stato deve far rispettare. L'interruzione della gravidanza - ha avvertito -". Per, portavoce dell'opposizione ed esponente della Lega Nord, "siamo di fronte ad un, sul quale non ci può essere indicazione di partito".

In nome della diversa motivazione di coscienza si è registrata una divaricazione all'interno del Pd. Da una parte Alessandra Nardini ha notato, annunciando il proprio voto favorevole sulla mozione, che "non stiamo parlando di una guerra di religione, ma della difesa di un diritto, di una legge che è frutto di tante battaglie". Di diverso avviso Stefano Baccelli che, a nome anche della vice presidente dell'assemblea toscana Lucia De Robertis, ha espresso un voto contrario sul testo della mozione bollandola come "ideologica, e a tratti discriminatoria nei confronti dei medici".