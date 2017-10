Renzi, prima lezione in cattedra alla Stanford University

Matteo Renzi in cattedra questo pomeriggio alla sede fiorentina della Stanford University. L'ex sindaco ed ex presidente del consiglio ha parlato per circa un'ora e trenta minuti di fronte ad una trentina di alunni, parlando di Europa e di Firenze.

Quella odierna era la prima lezione di Renzi per il corso che terrà alla Stanford University. L'ex premier ha raccontato la storia dell'Unione Europea, ricordando tra le altre cose l'emozione della madre per la caduta del muro di Berlino.

L'ex premier (che in tutto terrà 10 lezioni, sempre il lunedì. Ignoto invece il compenso, ndr) tornerà in cattedra lunedì prossimo, 9 ottobre, con una lezione sugli scenari e le prospettive dell'Europa unita.

La lezione di Renzi è stata introdotta dai saluti di Giuseppe Mammarella, storico delle relazioni internazionali. Ha assistito alla lezione anche la direttrice dell'istituto Ermelinda Campani.