Marradi: a Crespino il treno passa ma non si ferma. E il sindaco si arrabbia

Arriva il treno da Marradi ma a Crespino passa e non si ferma. Sta succedendo da qualche giorno, dall'inizio dell'orario estivo. “Adesso basta, non è accettabile questa situazione, siamo ormai al limite del surreale, per il servizio offerto e la gestione - sbotta il sindaco di Marradi Tommaso Triberti - E' già la seconda volta che Fs si 'dimentica', prima non sostituendo con bus dei treni cancellati a causa dei lavori sulla linea ferroviaria ora togliendo una fermata a Crespino, lasciando di fatto isolata una frazione in direzione Firenze, dalle 6.55 alle 13.11. E la segnalazione, come la volta scorsa, è arrivata direttamente dai pendolari - continua il sindaco -. Un disagio per gli abitanti, i pendolari ma anche per i turisti che in questo periodo fanno escursioni sul crinale appenninico”.



Il sindaco Triberti ha avvertito immediatamente la Regione, che a sua volta si è fatta sentire con Trenitalia. E già quest'ultima anticipa che porrà rimedio dal 1 luglio. Ma il sindaco Triberti non è affatto soddisfatto: “Pretendiamo rispetto. Appena arriva una segnalazione si corre ai ripari giustificandosi con un errore, proprio o di altri, e ripristinando la fermata tolta nel giro di pochi giorni. Passi un errore, ma ora gli errori cominciano a essere troppi. Così proprio non va - afferma il sindaco di Marradi Triberti -. Ringraziamo la Regione per essersi fatta carico subito della segnalazione e del problema e, allo stesso tempo, chiediamo più controllo sul gestore e sul servizio rivolto ai pendolari, che pagano un biglietto e un abbonamento: ai Comuni, ai sindaci, canali diretti dei cittadini, arrivano quotidiane segnalazioni di ritardi, anche pesanti, e disagi - prosegue -. Ci sono degli standard che vanno rispettati e anche in virtù del nuovo contratto di servizio chiediamo più puntualità, un servizio di trasporto più efficiente e treni adeguati. E per treni adeguati intendo l'acquisto di nuovi treni, anche per le nostre linee. Chiediamo - conclude il sindaco Triberti - che il rinnovo dei treni previsto dal contratto di servizio cominci dalla linea Faentina, che, non scordiamolo, collega due città importanti come Firenze e Faenza e due regioni, la Toscana e l'Emilia Romagna”.



