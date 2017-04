Coltivava marijuana in casa, denunciato a Cavriglia

Coltivava la marijuana nel suo appartamento, a Cavriglia. Un uomo di 38 anni di Montevarchi è stato per questo denunciato ieri dai carabinieri della compagnia di Figline Valdarno. Ieri pomeriggio infatti, intorno alle 4, durante un servizio antidroga hanno proceduto al controllo dell'uomo che, alla guida della sua autovettura ha cercato di eludere il controllo. Lo stesso è stato inseguito e fermato poco dopo.

Gli operanti si sono insospettiti del suo atteggiamento e per tale motivo hanno approfondito gli accertamenti. A specifica domanda l’uomo ha riferito di avere dello stupefacente nella sua camera da letto. Giunti nella sua abitazione a Cavriglia i carabinieri non solo hanno trovato, nascosti tra i mobili della camera da letto, barattoli con della marijuana. Nel garage c'era anche una serra in tela per la coltivazione all’interno di un vecchio armadio in legno. La marijuana rinvenuta e sequestrata è stata di circa 200 grammi. L’uomo, un 38enne di Montevarchi, incensurato, è stato deferito in stato di libertà per la coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.