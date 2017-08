Muore giovane promessa dell'atletica fiorentina: aveva 21 anni 

Addio a Marco Primaveri. Il 21enne, fa sapere la società Atletica Firenze Marathon, sarebbe morto a seguito di un incidente stradale. "Ci piace ricordarlo con lo sguardo fiero dopo il podio ai Campionati Italiani Promesse, nei quali il suo disco, dopo alcuni anni di flessione, aveva ricominciato a volare. Siamo sicuri che se il destino non ti avesse tradito, quel disco lo avresti fatto volare ancora più lontano! Ci mancherai, Marco".



Nel 2013 era riuscito a strappare la qualificazione per i mondiali under 18. Poi ci fu un periodo di calo anche se il 21enne stava tornando pian piano ad alti livelli. Il giugno scorso era arrivato terzo sul podio dei campionati italiani under 23 che si sono svolti a Firenze.



"A distanza di pochi giorni dalla morte di Matteo Zatti - ha affermato l'assessore allo sport Andrea Vannucci -, un’altra tragedia nel mondo sportivo fiorentino: ci lascia un giovanissimo atleta, lanciatore fin da ragazzino, morto in un incidente". "Il Comune di Firenze – ha continuato – esprime il profondo cordoglio alla famiglia per questa prematura perdita. Le mie condoglianze vanno anche alla Atletica Firenze Marathon, dove Marco gareggiava".