Sedicenne scomparso a Scandicci: Marco ritrovato a Taranto

Ritrovato nel primo pomeriggio Marco Paluffi, il giovane scomparso da due giorni da Scandicci (Firenze). Dopo 72 ore di angoscia gli investigatori dell'Arma dei carabinieri hanno potuto risollevare i genitori del sedicenne. Il ragazzo, dopo essersi tinto i capelli nella giornata di ieri ad Arezzo, è stato trovato nel centro di Taranto.

La svolta nelle attività di ricerca è arrivata quando i militari della stazione di Legnaia hanno riscontrato, monitorando l'account Google del giovane, che il 14 febbraio (mentre era a casa assente da scuola perché malato) il ragazzo aveva acquistato ed associato allo stesso account un altro dispositivo mobile oltre a quello di cui già si sapeva (disattivato dalle 15 del 24 febbraio) e che i genitori e gli inquirenti credevano fino ad oggi fosse l'unico in suo possesso. Proprio geolocalizzando questo apparecchio - sinora sconosciuto - i carabinieri fiorentini sono riusciti ad appurare che il segnale (e quindi presumibilmente anche il ragazzo) proveniva dal centro di Taranto.

Immediatamente gli uomini dell'Arma di Firenze si sono messi in contatto con quelli della compagnia di Taranto che, in pochi minuti, hanno raggiunto il ragazzo. Il giovane è stato trovato in buona salute e condotto presso la caserma pugliese per il successivo affidamento ai genitori, nel frattempo avvisati, e che stanno raggiungendo il capoluogo jonico.