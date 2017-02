Isolotto, scomparso sedicenne: ricerche in corso / FOTO

Ricerche in corso per ritrovare il sedicenne Marco Paluffi. Da ieri mattina non si hanno infatti più notizie di lui. I militari dell'Arma sono stati contattati dai genitori, quest'ultimi hanno diffuso anche un appello in rete, facendo così scattare le ricerche. Il teenager, che frequenta l'istituto Russell Newton, è stato visto l'ultima volta alla fermata della tramvia Aldo Moro. Proprio da qui i carabinieri hanno cominciato le ricerche anche grazie ai cani. Chiunque avesse notizie del 16enne, spiega l'Arma, può contattare i carabinieri chiamando il 112.

Questo l'appello diffuso in rete: "È scomparso Marco Paluffi a Firenze dopo essere stato lasciato dai genitori alla fermata della tramvia i in Viale Nenni. Indossava un giubbotto nero, dei pantaloni grigi e avevano un zaino blu. E' alto 175centimetri, magro e ha gli occhi chiari. Chiunque lo veda contatti il numero 3384265885!"