Marco Baldini: "Subite minacce, giravo con una spranga"

Ha confessato che fino a qualche tempo fa è stato "costretto" a girare con una piccola spranga per difendersi. "Ho avuto una persona che mi perseguitava, era arrivata ad aspettarmi sotto il portone e a minacciare di fare del male a me e alla mia famiglia" . Sono le parole dello showman Marco Baldini, che parlando telefonicamente con il sito Bollicine Vip ha espresso la sua solidarietà ad Adriano Celentano che ha denunciato l'intrusione subita in casa propria da alcuni malviventi invocando il diritto ad una più efficace legittima difesa.

“Ogni volta che sento parlare di queste faccende mi viene la pelle d’oca - ha detto l'ex partner professionale di Fiorello, che ha sostenuto di aver vissuto con il terrore di uscire di casa fino a pochi mesi fa - anche io in passato sono stato vittima di minacce e ritorsioni e vivevo nella paura, so cosa sta provando Adriano Celentano”. "Quando ci penso sono terrorizzato - ha aggiunto - quando qualcuno si intrufola in casa tua ti senti impotente. Adriano poi, ancor di più perchè non sa il motivo per il quale sta ricevendo queste minacce".

“Non tutti sanno che quando si è un personaggio pubblico esposto molte persone pensano che debba essere tu a risolvere i loro problemi. In passato non ho addirittura denunciato perchè avevo paura di cosa potesse pensare la gente", ha affermato ancora, svelando che nonostante si senta molto più tranquillo rispetto al passato, la paura dei creditori c’è sempre. "Non sai mai cosa può accaderti, soprattutto perchè, come dimostrato dal caso Celentano, le misure di sicurezza sono scarse, per tutti, personaggi pubblici e non…”, ha concluso.