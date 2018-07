Marchionne è grave, il governatore Rossi: "Residente in Svizzera per pagare meno tasse"

Restano molto gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post operatorio ci sarebbero state diverse complicazioni. Secondo il giornale online tpi.it l'uomo sarebbe in coma.

I vertici della multinazionale nella tarda serata di ieri hanno diramato un comunicato. "In settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria del dottor Marchionne - si legge - aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore. Per questi motivi il dottor Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa". Ieri è stato nominato amministratore delegato di Fca-Crysler l'inglese Mike Manley.

Molto gli attestati di stima nei confronti di Marchionne ritenuto un innovatore dell'industria italiana. "Ha creato posti di lavoro, non cassintegrati - ha scritto su Facebook l'ex segretario del Pd e presidente del consiglio Matteo Renzi -. Perché il lavoro si crea con la fatica e con l'impegno, non con i sussidi. Ha salvato un'azienda, la Fiat, quando sembrava tecnicamente impossibile farlo".

Di tutt'altro avviso il governatore della Toscana Enrico Rossi. "Nel rispetto della persona - fa sapere Rossi tramite i social network - non si deve dimenticare la residenza in Svizzera per pagare meno tasse, il Progetto Italia subito negato, il baricentro aziendale che si sposta in Usa, la sede legale di Fca in Olanda e quella fiscale a Londra. Infine, un certo autoritarismo in fabbrica per piegare lavoratori e sindacati; e gli occupati che sono passati dai 120000 del 2000 ai 29000 di oggi. Marchionne era un manager capace, soprattutto per gli azionisti, ma certo poco o per niente attento alla storia e agli interessi industriali del Paese, il quale, d’altra parte, ha avuto una politica debole, priva di strategie industriali, che sostanzialmente ha lasciato fare".